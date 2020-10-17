Додон: Вопросам, о которых говорят граждане, будем уделять приоритетное внимание

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Игорь Додон провел встречу с сотрудниками компании «Унгены-газ». Участники беседы обсудили планы по расширению газовых сетей во всех населенных пунктах района.

⁃ Поставки природного газа в холодное время года являются частью национальной и социальной безопасности Республики Молдова. Поэтому к данному вопросу особое внимание. Обсудили с коллективом важные социально-экономические вопросы: говорили о том, что уже сделано, об успехах, о том, какая огромная работа еще впереди. Спасибо за встречу и конструктивный, обстоятельный разговор, – отметил кандидат.

После этого Додон поговорил с жителями Унген и близлежащих сёл. Наши сограждане делились своими проблемами и просили поддержки в их решении.

⁃ Людям нужны конкретные результаты: достойные зарплаты и пенсии, рабочие места, качественные дороги. Мы будем уделять приоритетное внимание вопросам, о которых говорят граждане, – заверил он.

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