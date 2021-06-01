Додон: “Вояжи” послов по госструктурам – вмешательство во внутреннюю политику РМ (ВИДЕО)

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“Вояжи” послов зарубежных стран по государственным структурам РМ в период предвыборной кампании можно квалифицировать как вмешательство во внутреннюю политику Республики Молдова. Так считает Игорь Додон. Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале.

– Когда даются какие-то рекомендации или делаются заявления, что “очень надеются, что после выборов будет правительство, которое будет ориентироваться на Запад” – слушайте, а если молдавский народ примет другое решение? – возмутился он.

Додон также отметил, что со стороны МИДЕИ нет никакой реакции на это, так как в стране нет сильного правительства.

– Санду добилась того, что впервые за 30 лет у нас нет ни парламента, ни правительства. Они исполняют обязанности, у них нет такой возможности или, может, даже смелости сделать более жесткие заявления, – добавил лидер ПСРМ.

Игорь Додон не исключил, что блок выступит с официальным письмом, в котором напомнит представителям дипломатических миссий об их правах и обязанностях, “потому что они выходят за рамки своих полномочий”.

– После парламентских выборов могут быть разные решения правительства относительно вмешательства во внутренние дела РМ, – подытожил он.

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