Додон: Внешние союзники требуют от Санду начать военные действия на Днестре. Обсуждается и сценарий поглощения Молдовы Румынией

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Майя Санду и её марионеточное правительство преподнесли ещё не все неприятные и, даже можно сказать, преступные сюрпризы для нашего народа. К сожалению, худшее, на что они способны, ещё впереди, пишет на своей странице в соцсети Игорь Додон. «И я имею в виду не только энергетический и экономический кризисы, подчинение юстиции, установившуюся диктатуру и ту нищету, в которую страна будет сползать зимой всё глубже. Может быть ещё хуже, чем всё это», – отмечает он.

⁃ Чтобы любой ценой удержаться у власти, Майя Санду и её кураторы превращают Республику Молдова в диктаторское государство, а чтобы отвлечь внимание граждан от социальных и экономических проблем, готовы спровоцировать военное противостояние на территории Молдовы. Поступает всё больше сигналов о том, что власть ПДС готовит мобилизацию граждан и намерено начать военные действия на Днестре по требованию и при поддержке внешних союзников Майи Санду. На данный момент есть несколько иностранных акторов, заинтересованных в конфликте в Приднестровье, в том числе для создания в регионе нового очага войны, помимо уже существующей зоны боевых действий в Украине. Ставка некоторых из этих акторов заключается в том, чтобы превратить Республику Молдова в активную сторону военного противостояния с российскими силами, чтобы затем Кишинёв мог оправдать «дружественное» вмешательство некоторых войск НАТО из Румынии и других западных стран, которые пересекут Прут, – отмечает Додон.

Если Майя Санду даст себя уговорить на такие преступные игры, продолжает экс-президент, значит, она полностью оторвана от национальных интересов и забот молдавских граждан, которые хотят мира и не хотят быть ни на чьей стороне в конфликте.

⁃ Если Майя Санду будет играть на руку иностранцам, то будут использоваться разные поводы и предлоги, чтобы «оправдать» открытый конфликт в отношении Приднестровья, спровоцировать ответную реакцию России, мобилизовать молдаван и отправить их на фронт на Днестре. А одним из последствий данных действий станет отказ властей от статуса нейтралитета Республики Молдова. Вот почему ПДС в настоящее время активно ищет голоса в парламенте для внесения поправок в некоторые статьи Конституции. Обсуждается и сценарий поглощения Республики Молдова Румынией, о котором мы говорили несколько месяцев назад. В этом случае Республика Молдова де-факто перейдёт под прямое военное управление Запада и превратится в зону боевых действий. А молдаване станут пушечным мясом в геополитических играх иностранцев. Очевидно, что такие планы ПДС, если они будут реализованы на практике, приведут к тому, что Молдову покинет ещё больше людей, ведь никто не хочет быть послушным орудием и пушечным мясом для политических интересов Майи Санду и её родственниц в правительстве ПДС. Вместо того чтобы вернуть диаспору домой, как они обещали в 2020-2021 годах, правящая партия продолжает вынуждать людей бежать из Молдовы из-за бедности и боязни быть мобилизованными на войну, – пишет Додон.

Бывший глава государства также отмечает, что нынешние сторонники Майи Санду и ПДС должны знать, что на случай опасности у руководства страны, в том числе у значительной части НПО-шников и руководителей СМИ, полирующих имидж власти, чемоданы уже наготове. Некоторые уже вывезли своих матерей и родственников в из страны, а всех последователей, исполнителей из прокуратуры, судей и иных людей, злоупотребляющих сегодня властью, оставят отвечать за все беззакония, совершённые в интересах нынешнего жёлтого режима.

⁃ Хочу напомнить госпоже Майе Санду, как её друг Михаил Саакашвили, который сегодня отбывает срок в Грузии, позволил втянуть себя в геополитические игры Запада и ввязался в вооруженный конфликт с Россией в августе 2008 года. Все мы знаем, какими были последствия для Грузии. Рекомендую президенту учитывать уроки истории и никогда не забывать предвыборные обещания, данные гражданам, выбравшим её ради хороших времён и мира, а не ради бедности, роста цен, хаоса и войны. А мы, граждане Республики Молдова, должны быть более сплочёнными, чем когда-либо, и готовыми к новым вызовам, потому что от нашей решимости зависит будущее страны, наших детей и внуков, – подытожил Игорь Додон.

В администрации президента данные заявления пока не прокомментировали.

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