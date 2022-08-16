Додон: Вместо конструктивных переговоров с Россией по газу Санду запретила участие РМ на площадках СНГ и ЕАЭС и заморозила перечисление текущих платежей «Газпрому»

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В то время как цены на газ пробивают исторические максимумы и могут достигнуть зимой $4000, Майя Санду и её партия продолжают обманывать народ псевдоевроинтеграцией, которая не обогреет и не накормит людей, попутно отдавая страну под внешнее управление, подчиняя себе все СМИ, захватывая все госструктуры и расправляясь с инакомыслящими. Об этом в своём Телеграм-канале пишет экс-президент страны Игорь Додон.

– Вместо того чтобы провести конструктивные переговоры с российскими властями (взяли бы пример хотя бы с министра сельского хозяйства, который с опозданием, но начал двигаться в правильном направлении), Майя Санду запретила участие молдавских делегаций в работах СНГ и ЕАЭС (эти платформы могли бы стать хорошими площадками для успешных переговоров), воспользовавшись решением парламента о черезвычайной ситуации, заморозила перечисление текущих платежей за газ «Газпрому», что увеличивает текущий долг и может стать основанием для расторжения существующего договора. Не думаю, что Майя Санду всего этого не понимает и не осознаёт, к чему это приведёт, – отмечает он.

В администрации президента данные заявления пока не прокомментировали.

Сегодня цены на газ на споте в Европе пробили $2500 за тыс. кубов. По консервативным оценкам, при такой тенденции зимой они могут превысить $4000, заявили в «Газпроме».