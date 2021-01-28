Додон: Вместе с командой мы продолжим реализацию проектов в каждом населенном пункте

Игорь Додон посетил сёла Христич, Бэдичень и Холошница Сорокского района. Председатель ПСРМ обсудил с главами этих населенных пунктов и местными жителями несколько социально-экономических вопросов.
В селе Христич во втором туре президентских выборов за Игоря Додона проголосовало около 60%, в коммуне Бэдичень – 54,51%, а в Холошнице – более 72% жителей. Лидер социалистов поблагодарил присутствующих за отданные голоса и заверил их, что добрые дела будут продолжаться для процветания и развития сёл, а также для благополучия граждан Республики Молдова.
– Отмечу, что в 2020 году эти населенные пункты получили около 1 млн. леев каждый на ремонт участков дороги. В то же время, по инициативе нашей фракции, из госбюджета будет выделено 200 тыс. леев на обустройство парка и Мемориального комплекса в Христич; 1 млн. 200 тыс. леев на ремонт части дороги и крыши бывшего колхоза в Бэдичень и 200 тыс. леев на строительство детской площадки и установку уличного освещения в Холошнице. Вместе с командой мы продолжим реализацию проектов в каждом населенном пункте для решения проблем горожан и развития местной инфраструктуры, – подчеркнул Додон.
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