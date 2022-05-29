Додон: Моё дело – это политический заказ, цель которого – арестовать меня любой ценой. Но мы выстоим и дадим отпор всем беззакониям!

Пятый президент Молдовы выступил с новым обращением, касающимся возбуждённого против него уголовного дела.

Ниже приводим текст заявления без сокращений.

– Антикоррупционная прокуратура обжаловала решение о помещении меня под домашний арест. Прокуроры требуют применить предварительную меру в виде ареста на 30 суток с отбыванием в пенитенциаре №13 в Кишинёве.

Мои адвокаты оспорили решение о домашнем аресте и о применении всех ограничений ещё в пятницу, 27 мая. Завтра, после консультаций с ними, я обнародую свою кассационную жалобу в отношении домашнего ареста. Вы увидите, насколько слабы и безосновательны “обоснованные подозрения” прокуроров.

Моё дело – это политический заказ, цель которого – арестовать меня любой ценой, не имея на то реальных оснований. Обращаю внимание общества, в том числе иностранных партнёров, которые, уверен, очень внимательно следят за ходом этого процесса, на вызывающие беспокойство в построении правового государства прецеденты. Кстати, об исключительно политическом характере дела говорят и многочисленные комментаторы и журналисты с провластными взглядами.

Считаю подход прокуроров, которые занимаются данным делом, абсолютно непрофессиональным и политически ангажированным. Думаю, что определённые дисциплинарные решения в их отношении будут приняты их собственным ведомством.

Важно знать, что прокуроры из этой группы были ответственными и за другие политические дела, в интересах Плахотнюка, во времена, когда прокуратура была захвачена другим режимом, называемым “олигархическим”. Видим, что так называемая реформа прокуратуры свелась лишь к замене одних политических дел другими политическими делами, одних фигурантов поменяли на других. Однако методы и исполнители остались, по большому счёту, теми же.

Очень опасны и вызывают беспокойство утечки в прессу т.н. улик, найденных в ходе обысков в моём доме, которые длились почти 12 часов. Я видел, как некоторые прокуроры прямо на моих глазах фотографировали документы, а всего несколько минут спустя они уже появлялись в прессе. Они перестали это делать только после замечания моих адвокатов. Впоследствии запущенная прокурорами ложь, якобы это адвокаты передали материалы, которые использовала для атак на меня провластная пресса, звучит крайне низко.

Ещё одна связанная с обысками деталь. Я действительно предупредил ведущего дела прокурора, что через несколько дней у меня билеты на самолёт. Я хотел узнать, аннулировать ли мне их, предупредить ли представителей аэропорта, что я не полечу, а также заблаговременно уведомить тех, с кем у меня были запланированы встречи. Хочу отметить, что билеты я приобрёл 16 мая, а дело против меня прокуратура открыла 18 мая. Таким образом, между покупкой билетов и уголовным делом нет никакой связи, тогда ещё даже не было известно, что против меня будет открыто дело. Я был поражён, как впоследствии прокурор, безо всякого зазрения совести, публично солгал, чтобы опорочить мой имидж политика, что ещё раз доказывает, что в справедливость, независимость и профессионализм прокуроров верить не приходится.

Не сомневаюсь, что те, кто привлечён к фальсификации дела против меня, попробуют использовать старые методы оказания давления на моих адвокатов, в том числе слежку и общение с родственниками, чтобы запугать их и отстранить от моей защиты.

Не удивлюсь, если прибегнут и к другим действиям, более грязным и жёстким. Планируются манипулятивные утечки в общественное пространство псевдоулик, над созданием которых работают целые команды.

Что касается декларации госпожи Майи Санду о том, что об аресте бывшего президента она узнала якобы из прессы, данное заявление совершенно не вызывает доверия. В обысках у меня дома была задействована группа ALFA из СИБ, которая прямо подчиняется президенту страны (предназначение этой группы – освобождать взятых террористами заложников, а не врываться в дома лидеров оппозиции).

Прекрасно знаю, что СИБ, МВД и другие учреждения ежедневно докладывают первым лицам государства. Это обычный институциональный процесс. Не думаю, что СИБ, МВД, прокуратура, НАЦ не уведомили Майю Санду об этой специальной операции, в ходе которой планировалось обыскать людьми в масках и задержать бывшего президента страны. Данный инцидент является беспрецедентным в истории Республики Молдова, и ни один руководитель задействованных в этом учреждений не пошёл бы на это, не поставив в известность президента, которому подчиняется институционально.

Не может быть молдавская или даже американская пресса из Бостона быстрее, чем СИБ и десятки советников, которые в режиме нон-стоп информируют Майю Санду.

Абсолютно убеждён, что моё дело находится на политическом контроле, может быть, даже на контроле, выходящим за стены президентуры. У меня есть основания считать, что преследуются не только внутренние политические интересы, не только борьба с оппозицией, но и определённые геополитические цели, а всё тайное рано или поздно становится явным.

Из того, что я наблюдаю в последние дни, констатирую, что всё больше граждан увидели истинное лицо установленного в Молдове диктаторского, узурпаторского и антисоциального режима.

Уверен, что вместе мы сможем выдержать всякое давление и дать отпор всем беззакониям.

Мы победим!

У Молдовы есть будущее!