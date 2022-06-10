Додон – властям: Уйдите в отставку по собственному желанию, пока это ещё возможно

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Молдова продолжает сохранять непочётное лидерство по уровню инфляции среди европейских стран и стран СНГ – более 29%. Об этом на своей странице в соцсети пишет пятый президент страны, председатель Молдавско-Российского делового союза Игорь Додон. Рост цен ускоряется, добавляет он: в январе годовая инфляция составляла 16,6%, феврале – 18,5%, марте – 22,2%, апреле – 27,1%, в мае она достигла 29,1%. При этом годовая инфляция в странах Евросоюза составила в мае от 5,6% на Мальте до 20,1% в Эстонии. То есть в Молдове скорость роста потребительских цен на треть больше, чем в Эстонии, – в стране Евросоюза с самым быстрым ростом цен.

В целом в европейских странах (еврозона) годовая инфляция в мае составила 8,1%, в том числе в Германии – 8,7%, во Франции – 5,8%, в Литве – 18,5%, в Латвии – 16,4%, в Словакии – 11,8%, в Греции – 10,7%, в Нидерландах -10,2%.

В странах СНГ цены также росли медленнее, чем в Молдове. В мае годовая инфляция в России составила 17,1%, в Казахстане – 14%, в Армении – 9%, в Азербайджане – 12,6%, в Киргизии – 13,8%, в Узбекистане – 11%. Даже в Украине рост потребительских цен оказался меньшим, чем в Молдове, – 18%.

– Конечно, возросшая инфляция в большинстве стран мира объясняется резким удорожанием энергоносителей. В то же время в Молдове фиксируются не самые большие цены на энергоресурсы по сравнению с теми же европейскими странами. Поэтому объяснить нашу ситуацию с высокой инфляцией общемировым подорожанием энергетических ресурсов невозможно. Аналогично нельзя её объяснить и влиянием так называемой импортируемой инфляции. Ведь основную часть импортируемых товаров мы получаем из стран ЕС и СНГ, где инфляция намного ниже, чем у нас. Поэтому все вопросы неудержимого роста потребительских цен логично адресовать правительству, которое, к сожалению, пока не даёт на них вразумительных ответов, так же, как и не предпринимает адекватных регулирующих мер, – отмечает Игорь Додон.

Как известно, 27-го мая было проведено заседание Высшего совета безопасности, посвящённое экономическим и социальным последствиям роста цен. Но зададимся вопросом продолжает он: смогут ли повлиять принятые Советом решения о создании комиссии по изучению решений по контролю инфляции, об анализе и устранении барьеров для малого бизнеса, об устранении цепочки посредников, о разработке политики прозрачности акционеров, о выработке механизма адресных компенсаций и пр. на свертывание инфляционных процессов?

– Конечно, нет. Меры нужны срочные и нестандартные, поскольку ситуация у нас нестандартная и быстро ухудшающаяся. Люди остро чувствуют её своими пустеющими кошельками в ситуации быстрого роста цен. Так, цены на продукты питания в мае (по сравнению с маем прошлого года) возросли на 32,5%. Для сравнения: в странах еврозоны цены на продовольствие увеличились лишь на 7,5%. На ряд продовольственных товаров в нашей аграрной стране цены выросли более чем в 1,5 раза (на овощи на 77,2%, на яйца на 55,6%). Жилищно-коммунальные услуги стали обходиться на 70,1% дороже, транспортные – 35,2%. Цены на непродовольственные товары увеличились на 21,5%, – пишет председатель МРДС.

В таких инфляционных условиях, отмечает Игорь Додон, покупательная способность населения сокращается. Так, при уровне инфляции в 1-ом квартале в 19,1% средняя заработная плата увеличилась номинально только на 12,9%, то есть реальная покупательная способность средней зарплаты сократилась на 5,2%. Покупательная способность средней пенсии по возрасту в апреле снизилась на 4,1%. Рост цен не останавливается – сейчас нам предстоит пережить увеличение тарифов на электроэнергию. И прогнозы Национального банка неутешительны – в 3-ем квартале инфляция может составить 31%.

– Чтобы остановить инфляционную спираль, нужно остановить действующую власть на пути принятия неэффективных решений. Соберите специалистов, представителей бизнес-ассоциаций, профсоюзов, посмотрите на опыт других стран – нужны незамедлительные решения. Если не способны с этим справиться, проявите политическую зрелость и уйдите в отставку по собственному желанию, пока это ещё возможно, – подытожил он.

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