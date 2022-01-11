Додон – властям: Одумайтесь! Срочно договаривайтесь с Россией, чтобы помочь народу пережить эту зиму!

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Молдову и её граждан в ближайшие недели полностью накроет энергетический кризис с непомерным повышением тарифов и цен на большинство товаров и услуг. Цена газа в январе приближается к 650$ – это почти в 1,5 раза больше, чем в ноябре 2011-го и более чем в 5 раз больше, чем год назад (123$ в январе 2021 года). Об этом на своей странице в соцсети пишет Игорь Додон.

После увеличения осенью в 2,5 раза тарифов на газ для населения и беспочвенной траты ещё нескольких миллиардов леев бюджетных средств (с этими схемами и махинациями ещё придётся разбираться следующей власти) в ближайшее время ожидается повторное увеличение тарифов на газ и вдобавок на электричество, тепло и по цепочке на все товары и услуги, отмечает он. Ниже публикуем текст заявления почётного председателя ПСРМ без сокращений:

Огромные бюджетные и заёмные деньги (кредиты МВФ и ЕС, которые придётся возвращать следующим правительствам и поколениям) инвестируются не в экономику и сельское хозяйство, не в инфраструктуру и строительство дорог, идут не на повышение зарплат и социальных пособий, а на покрытие ошибок, высокомерия и безответственности нынешней власти. По результатам второго полугодия 2021 года речь идёт о нескольких миллиардах леев, а в новом году непрофессионализм нынешней власти нам будет стоит более десяти миллиардов леев только бюджетных денег, и это без убытков и потерь для реального сектора экономики. Вместо того чтобы разработать системные программы и меры поддержки бизнеса и населения, которые второй год подряд находятся в непростых условиях борьбы с пандемией, и тем самым поддержать людей, а именно внедрить обещанные налоговые послабления, к примеру, нулевую ставку налога на реинвестированную прибыль, помочь сельхозпроизводителям, поддержать бизнес-стартапы для молодых предпринимателей, власть бездарно сливает огромные бюджетные ресурсы для покрытия своей некомпетентности в делах управления страной. Жалкие попытки разных руководителей свалить этот социальный и энергетический геноцид на мировые тенденции не могут служить оправданием на фоне более низких цен энергоресурсов для таких европейских стран как Сербия, Венгрия, та же Германия и другие страны, которые смогли договориться с Российской Федерацией. Власти Молдовы во втором полугодии 2021 года высокомерно проигнорировали все возможные площадки и реальные возможности наладить прямой диалог с высшим руководством Российской Федерации. А таких возможностей было как минимум семь за последние месяцы. Президент и премьер-министр Молдовы проигнорировали следующие мероприятия СНГ и ЕАЭС, где Молдова имеет статус наблюдателя. СНГ: Встреча глав государств 15 октября;

Совещание глав правительств 12 ноября;

Неформальная встреча глав государств 28 декабря. ЕАЭС: Встреча глав правительств 20 августа;

Встреча глав государств 14 октября;

Встреча глав правительств 19 ноября;

Встреча глав государств 10 декабря. Призываю высшее руководство страны одуматься, умерить своё высокомерие, перестать играть в западную русофобскую истерику и срочно запросить переговоры на высоком уровне с нашими стратегическим российскими партнёрами, чтобы найти возможность помочь молдавскому народу пережить эту зиму.

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