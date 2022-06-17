Додон – властям: Ничего у вас не получится. Мы выдержим этот беспредел, победа будет за нами!

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Это политическое уголовное дело для расправы с оппонентами и оппозицией, а заказчики и исполнители этого правового беспредела ответят за содеянное по всей строгости закона. Об этом на своей странице в соцсети написал пятый президент Молдовы Игорь Додон, комментируя предъявленные вчера его супруге обвинения. “Поняв, что не смогут меня сломить, прокуроры Майи Санду решили надавить на супругу, семью, родителей. Это свидетельство агонии, слабости и отсутствия аргументов со стороны подконтрольной властям прокуратуры”, – подчеркнул он.

– Я и мои близкие не нарушали закон, мы не владеем другими активами, кроме официально задекларированных, что будет детально подтверждено в рамках судебных разбирательств. Нарисованные прокурорами баснословные суммы – спекуляции и постыдная ложь. Они собрали имущество, принадлежащее другим людям и родственникам, имеющее документальное подтверждение происхождения, и представили публике как моё личное. Ничего у них не получится. Мы выдержим этот беспредел и докажем всем, что политические репрессии со стороны властей не увенчаются успехом. Победа будет за нами! – подчеркнул он.

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