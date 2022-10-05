Додон: Власти “сдирают” с пенсионеров деньги, обманывая их помощью в 1500 леев

0

Пятый президент страны отмечает: если бы правительство оставило введённую им двойную индексацию пенсий, в октябре пожилые люди получили бы гораздо больше, чем расхваленная властями помощь в 1500 леев. Заявление было сделано в рамках передачи “Тема” на “Первом в Молдове”.

– Как обманули пенсионеров: с пафосом дали 1500 леев, но отобрали октябрьскую индексацию. Пенсионеру, у которого 2000 леев, дали 1500 леев, но забрали 2500. Пенсионеру с 4000 леев дали 1500 леев, но забрали 5000. Они просто сдирают с пожилых людей деньги, обманывая их этой “помощью” в 1500 леев, – рассказал он.

Додон в очередной раз подчеркнул: и населению, и экономическим агентам крайне необходима помощь в связи с ростом тарифа на газ. Ситуацию с повышением стоимости голубого топлива для населения он назвал геноцидом народа.

– Там одни схемы. Выход сейчас только один – ограничить тариф 10 леями, что приведёт к снижению цен на большинство товаров по цепочке, а разницу пусть правительство возьмёт на себя. Раз Запад запретил Майе Санду общаться с русскими, пусть партнёры этой власти покроют эти затраты, чтобы народ выжил этой зимой…Если бы мы были сейчас у власти, я бы завтра же полетел в Москву и вернулся бы с ценой 300-400 евро за газ и с реэшелонированием долгов – может быть, даже как сербы или венгры, которые вчера договорились отстрочить платежи за газ до марта-апреля…”Газпром” сдержал своё слово, доказал, что он надёжный партнёр, цену снизили до 1000 долларов, как прописано в контракте. А Молдова сдержала свои контрактные обязательства? Нет, – отметил он.

В руководстве страны заявления Игоря Додона пока не прокомментировали.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.