Додон: Власти начали телесериал “Дело Додона”, чтобы прикрыть свои провалы и беззакония, но я не сдамся и докажу свою невиновность! (ВИДЕО)

0

Игорь Додон не признаёт себя виновным, отвергает все обвинения прокуроров и заявляет о готовности сотрудничать со следствием. Об этом он заявил журналистам. Додон подтвердил, что считает дело политическим, и по-прежнему полагает, что его заказала действующая власть и лично Майя Санду, которая была его оппонентом на президентских выборах.

Додон также отметил, что не доверяет ведущим дело прокурорам, так как, во-первых, многие улики появились в прессе ещё во время обысков, во-вторых, они манипулировали некоторыми фактами, а в-третьих, не обладают необходимым для ведения такого резонансного дела профессиональным опытом.

– Мы попросили отзыва прокуроров. Такое дело должны вести профессионалы, не ангажированные политически люди, – сказал он.

Игорь Додон выразил уверенность в том, что предстоит долгое телевизионное шоу с вбрасыванием в прессу фальшивок, фото и видео из личного архива, съёмками домов с дронов и так далее. Он призвал заказчиков этого дела направить свою ненависть на него и оставить в покое его родных.

– Прокуроры запретили мне видеться с мамой. Направьте всю ненависть на меня, я выдержу. А близких не трогайте! – призвал Додон.

Политик отметил, что его арестовали именно сейчас, потому что в стране драматичная ситуация.

– Власти ведут переговоры с НАТО о вооружении Молдовы. Понимая, что лидер оппозиции может быть против этого, меня всеми путями пытаются заблокировать, – сказал он.

Додон уверен, что давление на него продолжится, но заверил граждан, что он не сдастся.

– Они начали этот телесериал “Дело Додона”, чтобы прикрыть все свои провалы и беззакония, но заверяю вас, что я выдержу всякое давление и докажу в местных или международных судах свою невиновность и невиновность моих коллег и близких. Я не сдамся. Никто не забыт, ничто не забыто. Мы будем стоять до победного конца, – подытожил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.