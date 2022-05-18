Додон – власти: Хотите политическую войну? Я вам её устрою. Не успеете до Румынии добежать (ВИДЕО)

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Как только в Молдове дела идут плохо, Игоря Додона вызывают к прокурору, чтобы отвлечь внимание населения от насущных проблем. Так было в декабре прошлого года, когда тариф на газ вырос в несколько раз. Сейчас, когда в стране новый скачок цен, это хотят повторить, отметил пятый президент страны в рамках передачи “Главный вопрос” на НТВ Молдова. Додон отметил, что не боится никаких мер, бежать из страны не собирается и готов дать решительный бой оппонентам.

– Хотите политическую войну? Я вам её устрою… В прошлом году я принял решение уйти из парламента, чтобы не бороться с ветряными мельницами, занялся другой деятельностью, помогаю людям. Но власть меня провоцирует вернуться обратно. Хотите – вернёмся. Но вы тогда не успеете до Румынии добежать. У народа Молдовы есть порох в пороховницах, просто его надо зажечь. Рано или поздно это случится, – заверил он.

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