Додон: Власть превращается в сумасшедший дом. Господи, спаси Молдову от этих истеричек и садистов! (ВИДЕО)

Додон: Власть превращается в сумасшедший дом. Господи, спаси Молдову от этих истеричек и садистов! (ВИДЕО)

Исполнительный секретарь ПСРМ, пятый президент Молдовы прокомментировал появившуюся в СМИ запись разговора Вероники Драгалин с сотрудниками.

– Власть в лице PAS превращается в сумасшедший дом с истеричками, психопатами и садистами на ключевых должностях, в том числе в Прокуратуре. Господи, спаси Молдову от этих истеричек и садистов, – отметил Игорь Додон.

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