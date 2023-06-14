Додон: Власть превращается в сумасшедший дом. Господи, спаси Молдову от этих истеричек и садистов! (ВИДЕО)

0

Исполнительный секретарь ПСРМ, пятый президент Молдовы прокомментировал появившуюся в СМИ запись разговора Вероники Драгалин с сотрудниками.

– Власть в лице PAS превращается в сумасшедший дом с истеричками, психопатами и садистами на ключевых должностях, в том числе в Прокуратуре. Господи, спаси Молдову от этих истеричек и садистов, – отметил Игорь Додон.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.