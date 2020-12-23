Додон: Весь свой мандат я был рядом с людьми. Не жалею ни об одном принятом решении! (ВИДЕО)

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За 4 года Игорь Додон посетил более 600 населённых пунктов страны и помог более чем 300 тысячам граждан: многодетным семьям, пенсионерам и ветеранам, детям и молодёжи. “Весь свой мандат я был рядом с людьми”, – отметил глава государства, выступая с обращением к народу.

Додон также отметил, что не жалеет ни об одном решении, принятом за эти 4 года.

– Все решения были обоснованными, законными, в интересах граждан Республики Молдова, – сказал он.

Игорь Додон поблагодарил граждан за предоставленную ему честь стать главой государства, а также Зинаиду Гречаный и Иона Кику за плодотворное сотрудничество, которое впервые сложилось между президентом, спикером и премьером. Отдельные слова благодарности он выразил коллегам из Партии социалистов, которые всё это время были рядом с ним и поддерживали его инициативы.

Додон также поблагодарил сотрудников аппарата президента, отметив, что, как и обещал, вступив в должность, он никого не уволил, партнёров по развитию, журналистов, а также свою семью – супругу, детей и маму.

– Только благодаря родным я смог справиться со всей той грязью, которая всё это время лилась в мой адрес, – сказал он.

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