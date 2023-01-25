Додон: Вероятность новых больших протестов велика, но их судьба будет зависеть от сплочённости всех оппозиционных сил (ВИДЕО)

Додон: Вероятность новых больших протестов велика, но их судьба будет зависеть от сплочённости всех оппозиционных сил (ВИДЕО)

Пятый президент Молдовы отмечает, что протестные настроения в обществе находятся на высоком уровне. По его мнению, вероятность новых больших протестов велика, но их судьба будет зависеть от сплочённости всех оппозиционных сил. Заявление было сделано в рамках интервью телеканалу “Россия 24”. 

– К сожалению, сейчас оппозиция разделена. Некоторые наши бывшие товарищи под давлением власти изменили риторику и стали вдруг “проевропейскими”. Очень много для раскола оппозиции делает и само руководство страны – запустили разных “троянских коней”, чтобы не было единой повестки. Но выход только один – всем объединиться и одним фронтом выступить против этой власти, – заявил Игорь Додон. 

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