Додон – “великим евроинтеграторам”: Когда вы занимались кражей миллиарда и воровством грантов, состояние санитарных блоков в школах вас не волновало (ВИДЕО)

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Нехватка санитарных блоков в учебных заведениях, особенно в сельской местности, – огромная проблема. Те, кто её решают, – молодцы, но устраивать из этого шоу – большая глупость. Об этом в рамках нового выпуска “Президент отвечает” заявил Игорь Додон.

– Верю, что инициатива была хорошей, но официально разрезать ленточки – не знаю, кому это нужно было. Не думаю, что из этого случая нужно было делать шоу, – сказал он, комментируя вчерашний инцидент.

Вместе с тем, Игорь Додон жестко высказался в адрес “великих евроинтеграторов”, которые все эти годы не занимались решением этой проблемы.

– У вас тогда были другие интересы, кража миллиарда, воровство денег из зарубежных грантов? У нас 800 примарий, максимум столько же школ по сёлам. У половины могут быть проблемы с санитарными блоками. Сколько это стоит? Вам понадобилось бы 50-100 млн. Почему вы этим не занимались, а теперь нападаете на тех, кто что-то делает? Да, переборщили с пиаром, но это можно простить. Ситуация глупая, но проблема есть, и её нужно решать, – сказал он.

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