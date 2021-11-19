Додон: В захвате государства Санду превзошла даже Плахотнюка

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Майя Санду сегодня не только президент, депутат, премьер-министр, глава МИД и министр юстиции, как заявил не так давно Ион Стурза, но ещё и генеральный прокурор, который раздаёт указания, кого и как арестовать. Об этом в рамках интервью порталу oficial.md заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ отметил, что Санду захватила государство так, как это не позволял себе даже Плахотнюк.

– При этом Санду говорит, что она не несёт ответственность за ситуацию в стране и не может сделать ничего конкретного для граждан, – посетовал Додон.

Год президентства Майи Санду он назвал периодом экспериментов над гражданами и добавил, что страна движется к экономической и социальной катастрофе.

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