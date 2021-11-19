Додон: В захвате государства Санду превзошла даже Плахотнюка

Майя Санду сегодня не только президент, депутат, премьер-министр, глава МИД и министр юстиции, как заявил не так давно Ион Стурза, но ещё и генеральный прокурор, который раздаёт указания, кого и как арестовать. Об этом в рамках интервью порталу oficial.md заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ отметил, что Санду захватила государство так, как это не позволял себе даже Плахотнюк.
– При этом Санду говорит, что она не несёт ответственность за ситуацию в стране и не может сделать ничего конкретного для граждан, – посетовал Додон.
Год президентства Майи Санду он назвал периодом экспериментов над гражданами и добавил, что страна движется к экономической и социальной катастрофе.
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Кто правил, правит и сегодня всем миром? Это богатые,жадные и скупые люди. Президенты или короли,это только фигуры на шахматной доске. Чтобы искоренить воровство,даже таким сильным правителям,как Vlad Țepeș или Сталин не удалось до конца. Так устроен мир и человечество. Молдова не исключение.Про простых людях,даже в Библии,говорится что мы овцы,и это правда. Я не знаю как получится у Майи Санду,искоренить воровство итд,но это из области фантастики. Уже был один правитель, который хотел искоренить пьянство,но в итоге ,полный провал а потом и развал СССР. Молдова находится примерно в этой же ситуации. Дай Бог силы и терпению тому правителю,которому удастся что-то изменить,хочется перемен,хочется что-то нового,но боюсь, что не доживу до этого,мало времени осталось. Если и старое поколение хочет жить, по новому,они должны стереть старое,выдвигать новых молодых у власти,а то там одни пенсионеры,и жить сегодняшним днём,и создавать прекрасную жизнь для всех. Но боюсь,чтобы мои пожелания не оказались из области фантастики. О, Боже! Ты велик! Тебе и решать!