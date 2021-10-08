Додон: В воскресенье, 10 октября, все на протест! Встречаемся перед зданием президентуры

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Власти дали «задний ход», но это не значит, что беззакония прекратились. Александр Стояногло отправлен под домашний арест, но обвинения в его адрес не сняты. Он всё еще обвиняется по надуманным основаниям – следовательно, борьба за построение правового государства и против произвола властей продолжается. Об этом на своей странице в соцсети пишет председатель ПСРМ Игорь Додон.

Режим Майи Санду и партии «Действие и солидарность», совершил крупную ошибку, но не собирается в ней сознаваться или как-то исправлять ее. Это означает, что власть не считает себя виноватой, а только ищет оправданий, отметил Додон.

– Наша задача на сегодняшний день – добиться привлечения к ответственности всех, кто причастен к этому беззаконию. Министры, прокуроры, депутаты – все, кто так или иначе имеют отношение к этой позорной истории, должны быть наказаны в строгом соответствии с законом. В воскресенье, 10 октября, все на протест! Встречаемся перед зданием президентуры, – подчеркнул председатель ПСРМ.

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