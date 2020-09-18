Додон: В течение избирательной кампании не буду участвовать ни в каких мероприятиях в качестве президента

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Глава государства сделал важное объявление в рамках нового выпуска “Президент отвечает”.

– Мы приняли принципиальное решение. В течение избирательной кампании Игорь Додон не будет участвовать в мероприятиях в качестве президента страны. Не будет никаких официальных встреч в качестве президента – этих встреч по утрам по понедельникам, например, чтобы это не было интерпретировано как админресурс, никакого вручения наград или дипломов. Хотя по закону я имею право, не хочу давать кому-то повод потом поставить под сомнение результаты выборов. Никаких других элементов, которые могут быть сочтены как использование админресурса, – сказал он.

Игорь Додон также отметил, что временно складывать с себя полномочия он не станет, так как это будет означать блокирование процесса государственного управления.

– Во-первых, этого никогда не было за все годы независимости – чтобы кто-то складывал с себя полномочия. Во-вторых, у нас кризисная ситуация – засуха, коронавирус – и президенту нужно подписывать документы, вмешиваться в определенные ситуации, – подытожил он.

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