Додон: В случае попытки захвата страны олигархами я призову к массовой поддержке людей

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Одно из условий, необходимых для спасения Молдовы, – это характер. Наша страна нуждалась в характере в 2019 году, когда был свергнут режим Плахотнюка, и будет нуждаться в нем и впредь, потому что олигархическая опасность все еще присутствует, коррумпирование депутатов осуществляется на наших глазах, и некоторые партии в парламенте могут в любой момент создать конъюнктурную коалицию со ставленниками олигархов, желающих вернуться или как минимум отомстить. Об этом заявил Игорь Додон.

– Поэтому мы ни на миг не станем терять бдительность, и я в том числе, и в случае попытки захвата страны под олигархический контроль я призову к массовой поддержке людей, позову народ выйти на улицы и продемонстрирую ту же твердость и волю, что и в июне 2019 года, – подчеркнул он.

Игорь Додон также отметил, что в последние годы самый сильный удар по экономике и имиджу Республики Молдова нанесла «кража миллиарда».

– Очень важно, что в этом году нам удалось добиться видимых результатов в этом деле и в целом в борьбе с коррупцией. У людей снова появилась надежда на то, что осуществится надлежащее расследование и будут найдены виновные в этом резонансном деле. Я убежден, что, как только мы успешно завершим дело о «краже миллиарда», мы наконец-то сможем избавиться от оскорбительного ярлыка «захваченное государство». Генеральный прокурор должен обладать всеми рычагами и полномочиями для завершения расследования «кражи миллиарда». Дело нужно передать в суд, а преступники должны ответить перед законом, – добавил президент.

Говоря о характере, он отметил, что территориальное воссоединение страны также требует твердости, настойчивости и усилий в диалоге с руководителями Приднестровья и со стратегическими партнерами, участвующими в окончательном решении приднестровской проблемы.

– Уверен, что и в этом направлении Молдова может продвинуться вперед в ближайшие годы с удивительными позитивными изменениями. За последние 30 лет Республику Молдова сотрясал приднестровский конфликт, гагаузский кризис, языковые споры и исторические ультиматумы. Мы поддавались эмоциям и не могли сосредоточиться на том, что нас объединяет. Мы не должны превращать историю в инструмент политической борьбы. Если мы пойдем по этому пути, мы обречены на постоянные конфликты, которые разрушают всё, что нас дорого: мир и гармонию в стране, в семье и в душе, – подытожил глава государства.