Додон: В следующем году найдём ещё 1,5-2 млрд леев, чтобы помочь пенсионерам (ВИДЕО)

Додон: В следующем году найдём ещё 1,5-2 млрд леев, чтобы помочь пенсионерам (ВИДЕО)

В прошлом году правительство Майи Санду заблокировало проекты Игоря Додона в поддержку пенсионеров, несмотря на то, что они были предусмотрены в подписанном сторонами коалиционном соглашении. Об этом Додон напомнил в эфире передачи на частном телеканале, отметив, что “те, кто сейчас обещают пенсии в 2000-2500 леев, в прошлом году ничего для пенсионеров не сделали”.

 – В этом году мы нашли и направили миллиард леев дополнительно в помощь пенсионерам. В следующем году мы найдем ещё 1,5-2 миллиарда леев, чтобы помочь пожилым людям. Это реальность: что сделали мы и что – наши оппоненты, – сказал он. 

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