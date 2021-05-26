Додон: В резервном фонде осталось всего 10 млн леев. Приехали! (ВИДЕО)

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После того как Майя Санду потребовала опустошить резервный фонд страны для проведения досрочных парламентских выборов, в нём осталось всего 10 млн леев. Об этом в рамках “Интервью недели” на “Первом в Молдове” рассказал Игорь Додон. Председатель ПСРМ отметил, что этих средств не хватает даже для того, чтобы помочь пострадавшим от выпавшего на прошлой неделе града фермерам.

– В Резине и Шолданештах на прошлой неделе был град. Я попросил своих коллег провести оценку, чтобы мы посмотрели, как можем помочь этим сельхозпроизводителям, потому что их урожай полностью уничтожен. Чтобы им помочь, нужно несколько десятков миллионов леев – 20-30. А там всего осталось 10-12 млн леев. А не дай Бог ещё дождь или град уничтожит урожай и в других районах, или смоет какие-то дороги – откуда деньги? – сказал он.

Додон отметил, что сложившая в стране ситуация – очень рискованная.

– Парламент не может собираться, потому что распущен, правительство ничего не может сделать, потому что оно исполняет обязанности. Всё, приехали! Денег в бюджете нет. Еще 1,5 месяца до выборов, а после них непонятно что будет. Если, не дай Бог, опять не будет парламентского большинства и не сможем назначить правительство, опять потеряем несколько месяцев. Мы можем оказаться в ситуации, когда правительство появится только в сентябре-октябре. А что делать эти 4-5 месяцев без резервного фонда, без парламента, без правительства? Очень опасная ситуация, – подытожил он.