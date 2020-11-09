Додон: В разгар пандемического кризиса последнее, что должно произойти, – это затяжной политический кризис в отсутствие стабильного парламентского большинства

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Игорь Додон уверен в том, что обновлённая команда правительства справится со всеми существующими проблемами, продолжит поиск решений для управления пандемическим кризисом, а также запущенные в стране инфраструктурные и другие проекты, способствующие повышению качества жизни людей. Об этом глава государства заявил сегодня на церемонии принесения присяги новыми министрами.

– Не дай Бог, чтобы все эти проекты остановились или чтобы мы погрузились в хаос и институциональный тупик из-за политических скандалов. Тогда наша страна может оказаться в тяжёлой ситуации, в том числе в экономическом тупике, чреватом невыплатой зарплат и пенсий. В разгар пандемического кризиса последнее, что должно произойти, – это затяжной политический кризис в отсутствие стабильного парламентского большинства, – отметил он.

Додон также подчеркнул, что “нашей основной заботой после этих выборов будет запуск нескольких важных проектов, которые интенсивно осуществлялись в последние месяцы: связанных с укреплением медицинской системы, повышением безопасности и защиты граждан, продолжающимся увеличением доходов медицинского персонала, а также других категорий работников, доходов пенсионеров.

– Мы показали, что у нас есть решения, мы уже сделали первые повышения и продолжим их сразу после выборов, – заверил он.

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