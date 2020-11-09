Додон: В разгар пандемического кризиса последнее, что должно произойти, – это затяжной политический кризис в отсутствие стабильного парламентского большинства

Додон: В разгар пандемического кризиса последнее, что должно произойти, – это затяжной политический кризис в отсутствие стабильного парламентского большинства

Игорь Додон уверен в том, что обновлённая команда правительства справится со всеми существующими проблемами, продолжит поиск решений для управления пандемическим кризисом, а также запущенные в стране инфраструктурные и другие проекты, способствующие повышению качества жизни людей. Об этом глава государства заявил сегодня на церемонии принесения присяги новыми министрами. 

Не дай Бог, чтобы все эти проекты остановились или чтобы мы погрузились в хаос и институциональный тупик из-за политических скандалов. Тогда наша страна может оказаться в тяжёлой ситуации, в том числе в экономическом тупике, чреватом невыплатой зарплат и пенсий. В разгар пандемического кризиса последнее, что должно произойти, – это затяжной политический кризис в отсутствие стабильного парламентского большинства, – отметил он. 

Додон также подчеркнул, что “нашей основной заботой после этих выборов будет запуск нескольких важных проектов, которые интенсивно осуществлялись в последние месяцы: связанных с укреплением медицинской системы, повышением безопасности и защиты граждан, продолжающимся увеличением доходов медицинского персонала, а также других категорий работников, доходов пенсионеров.

– Мы показали, что у нас есть решения, мы уже сделали первые повышения и продолжим их сразу после выборов, – заверил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md