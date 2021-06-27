Додон: В президентуре всё делают под диктовку послов. А если они скажут вам прыгнуть в колодец вниз головой, вы прыгнете? (ВИДЕО)

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Мы должны дружить и с Европой, и с Россией, но быть хозяевами у себя дома, а не “жить под чью-то диктовку”. Об этом Игорь Додон говорил на встрече с жителями Каушан. Председатель ПСРМ осудил то, как президентура беспрекословно выполняет указания послов ЕС и США.

– Если Хоган или Михалко сказали: “Голос!”, президентура подаёт голос. Если сказали: “Лежать!”, так ложатся так, что их никто не видит. Это ненормально делать политику в РМ под диктовку зарубежных послов, – сказал он.

В этом контексте Игорь Додон привёл также в пример ситуацию с Беларусью, в отношении которой руководство нашей страны хочет ввести санкции, потому что так “Запад сказал”, “послы сказали”.

– А если завтра скажут прыгнуть в колодец, вы что, прыгнете? Хотя я думаю, что прыгнут. Чтобы понравиться дяде Сэму, они готовы ввести санкции. А что мы от этого выиграем, зачем нам это?! – возмутился председатель ПСРМ.

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