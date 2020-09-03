Додон: В президентской республике подкуп депутатов был бы невозможен (ВИДЕО)

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Игорь Додон выступает за президентскую форму правления в Молдове. В рамках интервью “Свободной Европе” глава государства отметил, что в парламентских республиках риск появления олигархии выше, чем в президентских.

В частности, Додон упомянул “куплю-продажу” депутатов, имеющую место в Молдове в последние годы.

– Посмотрите на действующий состав парламента, когда из 30 депутатов ДПМ осталось 10 или 11. Это разве правильно? Категорически нет. В президентской республике подобное было бы невозможно – чтобы кто-то ходил с деньгами и, используя свое влияние, покупал депутатов и правил бы страной, не имея на то мандата от граждан, – пояснил глава государства.

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