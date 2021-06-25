Додон: В период правления проевропейцев в Молдове больше всего украли и разрушили (ВИДЕО)

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При правлении проевропейских партий, когда ЕС давал им сотни миллионов евро на реформу юстиции и действовала программа с МВФ, в Молдове больше всего разрушили и украли. Об этом председатель ПСРМ Игорь Додон заявил в интервью телеканалу “Россия 24”. Додон напомнил, что именно в это время произошло самое резонансное за всю историю существования государства преступление – кража миллиарда.

– И когда наши партнёры-европейцы приходят и читают нам лекции про высокие стандарты демократии, про борьбу с коррупцией, про реформы, я всегда им задаю вопрос: «Ребята, а как так получилось, что при правлении проевропейцев, которых вы приводили в пример всем, украли 1 миллиард евро? Почему так произошло?». Обычно наши европейские партнеры делают ставку на политиков, которые выдвигают какие-то лозунги. Если повесил на себя значок ЕС и вывесил флаг ЕС на каком-то суде в Кишинёве, они сразу думают, что это «их ребята». Но из-за этого они не стали более прозрачными. Последние 9 лет, почти 10, у власти были проевропейские силы. И вот за этот период больше всего разрушили и украли из банковской системы, потому что Запад доверял не конкретным делам, а доверял политикам. Я об этом говорил и на Парламентской Ассамблее Совета Европы: «Не доверяйте политикам, они вас кинут», – сказал он.

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