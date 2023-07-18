Додон: В ПДС происходит борьба группировок с использованием компромата. Санду с ней не справляется

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Возвращение в правительство Молдовы и уволенного пять месяцев назад Андрея Спыну и другие кадровые перестановки в кабинете министров свидетельствуют об остром кадровом голоде и нарастающей борьбе между группировками внутри правящей ПДС. Такое мнение выразил корреспонденту ТАСС бывший президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

– Кадровые перестановки поражают своей бессмысленностью. С одной стороны, возвращение в правительство Спыну, на которого не только оппозиция, но и многие представители власти повесили всех собак за семикратный рост цен на газ и коррупционные схемы в энергетике, приведшие к обвалу популярности правящей партии и падению в феврале нынешнего года прежнего кабинета Натальи Гаврилицы. С другой – увольнение назначенных тогда же новым премьером Дорином Речаном министров инфраструктуры и регионального развития и образования Лилии Дабижи и Андрея Топалэ. Все это свидетельствует об острой подковерной борьбе группировок с использованием компромата внутри правящей партии, с которой все сложнее справляться ее неформальному руководителю [президенту республики Майе] Санду, – сказал Додон.

По его мнению, перестановки нанесли удар не только по имиджу партии, но и премьер-министра.

– Премьер, которого поддерживают западные послы, не в восторге от возвращения Спыну, которого он было отодвинул от финансовых потоков. Но в правящей партии, похоже, другое мнение на этот счёт. К тому же в окружении Санду ощущается острый кадровый голод на квалифицированных специалистов, она не в силах противостоять давлению внутрипартийных группировок, – считает Додон.

В правящей партии данные заявления пока не прокомментировали.

В понедельник Майя Санду подписала указы о назначении новых министров. МВД возглавил кадровый военный Адриан Ефрос, новым министром образования стал депутат парламента Дан Перчун, а Андрей Спыну вернулся к должности министра инфраструктуры.

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