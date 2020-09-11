Додон: В ПДС понимают, что проиграют выборы, поэтому уже кричат о фальсификации (ВИДЕО)

Додон: В ПДС понимают, что проиграют выборы, поэтому уже кричат о фальсификации (ВИДЕО)

Никто не заинтересован в том, чтобы фальсифицировать результаты выборов, а громче всех об этом кричат те, кто понимают, что проиграют. Об этом Игорь Додон заявил в рамках нового выпуска “Президент отвечает”. 

Глава государства также в очередной раз отметил, что считает, что разрыв между первым и вторым местами составит минимум 10%. Он также высказался за открытие большего числа избирательных участков в Российской Федерации.

– В России находится больше наших граждан, чем во всех странах Европы вместе. Мы должны дать право голосовать всем. Считаю, что в этом году нужно открыть больше участков в РФ. Пусть они будут и в Италии, Германии, хотя там не так много граждан, так как многие вернулись домой, и там будет сложнее их открыть из-за ситуации с коронавирусом. Но, безусловно, в РФ нужно открыть больше участков, – сказал он. 

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