Додон: В парламенте создана коалиция Канду-Санду-Плаха-Шор (ВИДЕО)

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Каждый гражданин должен знать, кто заблокировал повышение зарплат врачам, выплаты сельхозпроизводителям и помощь пенсионерам. Об этом в рамках программы “Президент отвечает” заявил Игорь Додон. Глава государства прокомментировал совместный бойкот вчерашнего заседания парламента фракциями ПДС, ППДП, “Шор” и группы “Про-Молдова”, на котором правительство должно было представить, но в итоге не представило принятые под свою ответственность социальные проекты.

Игорь Додон считает, что вчера был сделан первый ошибочный шаг Майи Санду и Андрея Нэстасе.

– В парламенте создана коалиция Санду-Канду-Плаха-Шор. Запомните, уважаемые сограждане: коалиция Санду-Канду-Плаха-Шор. Что они делают? Бойкотируют заседание парламента, чтобы правительство не смогло представить эти проекты. Если правительство не может представить проекты, этот закон не вступает в силу. С какой целью это делает оппозиция? С целью блокировать правительство, – сказал он.

Сегодня, отметил Додон, будет еще одна попытка созвать заседание парламента, но если его снова бойкотируют, проекты не вступят в силу.

– Тогда мы с коллегами из правительства и с правящей коалицией должны будем принять принципиальное решение. Но каждый гражданин должен будет знать, кто заблокировал повышение зарплат врачам, кто заблокировал выплаты сельхозпроизводителям и кто не позволил пенсионерам получить по 700 леев. Это должен знать каждый из вас, – подытожил он.

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