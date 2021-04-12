Додон: В наших сердцах навсегда осталась светлая улыбка первого человека, полетевшего в космос

Сегодня мир отмечает 60-летие первого полета человека в космос. Подвигом Юрия Гагарина гордятся не только в России, но и во многих странах, в которых он побывал после 12 апреля 1961 года. Гагарина помнят и в Молдове, которую он посетил в октябре 1966 года. В его честь названа улица в самом центре Кишинёва, пишет на своей странице в соцсети председатель ПСРМ Игорь Додон.
Первый в истории космонавт тогда побывал и в знаменитых Криковских подвалах, во время посещения которых заблудился и затем оставил памятную запись в книге почетных гостей, где написал фразу, ставшую крылатой: «Проще слетать в космос, чем выбраться из Криковских подвалов!».
– Юрий Гагарин был приятно удивлён молдавским гостеприимством, нашей вкусной едой и изысканными винами, а в наших сердцах навсегда осталась добрая, светлая улыбка первого человека, полетевшего в космос, – отметил он.
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