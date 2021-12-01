Додон: В Молдове фактически установлен режим прямого внешнего управления (ВИДЕО)

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В 1991 году, когда наши страны обрели независимость, никто не мог предположить, что спустя 30 лет нам вновь предстоит отстаивать её и суверенитет. Коллективный Запад стремится диктовать свою волю суверенным странам, навязывать свои ценности, попирать нашу самобытность, национальные традиции, нашу веру, семейные ценности. Об этом, выступая на видео-конференции, посвященной 20-летию Всероссийской политической партии «Единая Россия», заявил Игорь Додон.

– Мы, представители малых стран, являемся свидетелями непрестанного умаления роли национального государства. Борьба между национальным государством и силами, пытающимися его размыть, во многом и определяет сегодня мировую политику. Среди этих сил значатся и бесконтрольно увеличивающие свой потенциал транснациональные неправительственные организации, и правительственные силы, позволяющие себе руководствоваться двойными стандартами в продвижении собственных национальных интересов. Первоначально вмешательство Запада в наши внутренние дела представляло собой «мягкую силу»: лишь за последние 20 лет в наших странах были созданы сети неправительственных организаций, открыто финансируемых извне и получающих указания из западных посольств. Однако «мягкая сила» Запада – уже вчерашний день: представители США и Евросоюза в наших странах переходят к открытому давлению на органы власти, – сказал он.

Например, за прошедший год такое вмешательство проявилось в ходе президентских и парламентских выборов в Молдове, когда посол США открыто наносил визиты в прокуратуру, в Службу информации и безопасности, в Центральную избирательную комиссию, а представитель Евросоюза позволял себе делать скандальные заявления в адрес парламента и Совета по телевидению и радиовещанию. В Республике Молдова фактически установлен режим прямого внешнего управления, подчеркнул председатель ПСРМ.

– На сегодняшний день наметилась чёткая тенденция, определяющая государство лишь как одно из легитимных представителей народа. Эта конструкция не только размывает и разрушает общепринятое понятие о суверенитете наших стран, но и неминуемо ведёт к разрушению национальных государств в том виде, которые мы представляем. Мы является свидетелями настойчивых попыток перестройки всей системы международных отношений, и Республика Молдова, к моему сожалению, оказалась в эпицентре этой турбулентности в силу многих внутренних и внешнеполитических причин, – добавил он.

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