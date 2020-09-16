Додон: В этой кампании не буду называть имя ни одного контркандидата

Додон: В этой кампании не буду называть имя ни одного контркандидата

Глава государства не собирается отвечать на критику в свой адрес, которая будет звучать в рамках этой предвыборной кампании. Игорь Додон считает, что меньше всего граждан волнуют взаимные обвинения кандидатов. Люди хотят услышать конкретные предложения и решения для своих проблем, уверен он. 

Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале. Игорь Додон заверил, что не станет называть в этой кампании имя ни одного своего контркандидата. Более того, глава государства не собирается участвовать в телевизионных дебатах и использовать билборды.

Президент также отметил, что считает, что его оппоненты переборщили с критикой в его адрес, и что это не принесет им желаемого эффекта.

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