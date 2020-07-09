Додон: В этой циничной войне против народа мы будем рядом с народом! (ВИДЕО)

Додон: В этой циничной войне против народа мы будем рядом с народом! (ВИДЕО)

Руководство страны сделает всё для того, чтобы граждане получили обещанные деньги. Об этом Игорь Додон заявил на брифинге для прессы. 

– Мы будем рядом с людьми в этой циничной войне, где с одной стороны – граждане РМ, с другой – мафия вместе с Майей Санду и Андреем Настасе, которые добровольно или неосознанно участвуют в этой блокаде, – сказал он.

В то же время, отметил он, парламент, в котором депутатов “покупают направо и налево”, более не функционален.

– Поэтому я использую все свои законные полномочия, чтобы в кратчайшие сроки начать процесс роспуска парламента, – подытожил он. 

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