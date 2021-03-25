Додон: В хаосе в Молдове виновата Санду. Рейтинг ПДС упал уже на 7% (ВИДЕО)

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Сейчас в Молдове полный хаос, и ответственность за него несёт Майя Санду, так как именно она отказывается проводить конструктивный диалог для поиска выхода из сложившейся ситуации. Об этом председатель ПСРМ Игорь Додон заявил в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова”.

– Как люди говорят: а кто президент в стране? Майя Санду. Ожидания у людей были огромные, ещё в январе думали: “Вот, наша Майя сделает всё возможное”. Но её рейтинг уже существенно упал за последние полтора месяца. По сравнению с февралём партия Санду “упала” на 7%, социалисты – “выросли” на 5%. Она многое обещала, но ничего не выполнила, – сказал он.

Додон подчеркнул, что временно исполняющее обязанности правительство не обладает необходимыми полномочиями для решения всех проблем в стране. Не получится свалить ответственность и на парламент, так как большинство депутатов выступили за избрание правительства Владимира Головатюка.

– Тогда кто остаётся? Президент, который блокирует инициативу парламента, не хочет на себя брать ответственность, говорит: “Я не я, и лошадь не моя. Хорошо, что проголосовала диаспора, но что здесь происходит – меня не волнует”. Если бы президент соблюдала Конституцию, давно было бы новое правительство со всеми полномочиями, – добавил он.

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