Додон в День пожилого человека: Приложу все усилия, чтобы вы могли наслаждаться спокойной старостью!

Ежегодно 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. В этот праздник мы чествуем тех, кто на протяжении всей своей жизни строил человеческое общество и вносил вклад в его развитие.
На протяжении веков наши отцы, деды и прадеды хранили и передавали нам бесценные сокровища: родной язык и культуру, ремёсла и профессии, традиции и моральные ценности. А нам, нынешнему поколению, остается лишь благодарить их за всё, чего они достигли, за мудрость и духовную щедрость, за терпение и доброту, которыми они славились прежде и которые проявляют доныне, отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон.
– Хочу заверить вас, дорогие наши родители, бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки, что я приложу все усилия, чтобы вы могли наслаждаться спокойной старостью, чтобы вас уважали и ценили и в праздники, и в будни. Я продолжу продвигать конкретные решения, которые улучшат ваш быт и качество жизни. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойствия и силы духа. Пусть любовь ваших близких приносит вам как можно больше радости. Долгих и счастливых вам лет! – пожелал президент.
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