Додон в День пожилого человека: Приложу все усилия, чтобы вы могли наслаждаться спокойной старостью!

– Хочу заверить вас, дорогие наши родители, бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки, что я приложу все усилия, чтобы вы могли наслаждаться спокойной старостью, чтобы вас уважали и ценили и в праздники, и в будни. Я продолжу продвигать конкретные решения, которые улучшат ваш быт и качество жизни. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойствия и силы духа. Пусть любовь ваших близких приносит вам как можно больше радости. Долгих и счастливых вам лет! – пожелал президент.