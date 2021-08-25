Додон: В чём разница между Плахотнюком и Санду, если оба заставляли генерального прокурора фабриковать уголовные дела против неугодных политических оппонентов?

Додон: В чём разница между Плахотнюком и Санду, если оба заставляли генерального прокурора фабриковать уголовные дела против неугодных политических оппонентов?

Намерение новой власти подчинить себе фундаментальные государственные учреждения – Генеральную прокуратуру, Национальный орган по неподкупности, Национальный антикоррупционный центр и другие – является диктаторской замашкой. Так считает председатель ПСРМ Игорь Додон. Он отметил, что с интересом ждёт, как на это отреагируют внешние партнёры Молдовы, выделившие сотни миллионов евро на реформирование вышеуказанных структур. 

– И теперь к власти приходит одна партия и выбрасывает на свалку деньги налогоплательщиков многих европейских стран и США и возвращает практику политизации правовых институтов до такого уровня, какого не было даже во времена режима Плахотнюка. Я с интересом жду реакции внешних спонсоров на это политическое бесчинство, они первыми должны вмешаться и защитить деньги своих налогоплательщиков. В чём разница между Плахотнюком и Санду, если оба заставляли генерального прокурора фабриковать уголовные дела против неугодных политических оппонентов? – отметил Додон.  

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