Додон: В ближайшие недели ожидаем доставки в Кишинёв ещё нескольких сотен тысяч доз «Спутник V» (ФОТО, ВИДЕО)

Поскольку «Спутник V» самый ожидаемый из всех препаратов от коронавируса в нашей стране, его запасы быстро заканчиваются. В связи с этим была достигнута договорённость приобрести дополнительно 1 млн доз вакцины, чтобы её хватило всем желающим, сообщил Игорь Додон. «В ближайшие недели мы ожидаем доставки в Кишинёв дополнительных нескольких сотен тысяч доз препарата, и тогда у населения появится возможность пройти массовую иммунизацию, чтобы как можно скорее обуздать пандемию», – сообщил лидер ПСРМ на своей странице в соцсети после того, как сегодня побывал у Дворца Республики.

Председатель ПСРМ обошёл всю очередь от начала до конца и поговорил с людьми.