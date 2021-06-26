Додон: В ближайшие недели ожидаем доставки в Кишинёв ещё нескольких сотен тысяч доз «Спутник V» (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: В ближайшие недели ожидаем доставки в Кишинёв ещё нескольких сотен тысяч доз «Спутник V» (ФОТО, ВИДЕО)
Поскольку «Спутник V» самый ожидаемый из всех препаратов от коронавируса в нашей стране, его запасы быстро заканчиваются. В связи с этим была достигнута договорённость приобрести дополнительно 1 млн доз вакцины, чтобы её хватило всем желающим, сообщил Игорь Додон. «В ближайшие недели мы ожидаем доставки в Кишинёв дополнительных нескольких сотен тысяч доз препарата, и тогда у населения появится возможность пройти массовую иммунизацию, чтобы как можно скорее обуздать пандемию», – сообщил лидер ПСРМ на своей странице в соцсети после того, как сегодня побывал у Дворца Республики.  

Председатель ПСРМ обошёл всю очередь от начала до конца и поговорил с людьми.
– Я твердо убеждён, что есть срочная необходимость обеспечить вакцинацию «Спутником V» во всех медицинских центрах страны во избежание огромных очередей, как сегодня у Дворца Республики. Для этого нужно обеспечить доставку достаточного количества доз препарата. Постоял с людьми в общей очереди, решил вакцинироваться только после того, как мы обеспечим всем нашим согражданам доступ к препаратам, – подчеркнул он.
Напомним, Республика Молдова безвозмездно получила от России 182 тысячи доз вакцины «Спутник V».

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md