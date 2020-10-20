Додон: В ближайшее время ожидаю нового всплеска молдо-российских отношений (ВИДЕО)

Подписание новых соглашений в экономической сфере между Молдовой и Россией стоит ожидать в ближайшее время. Об этом заявил в понедельник Игорь Додон в открытом интервью в формате онлайн первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

– Уже третий год подряд осенью в Кишиневе проходит Российско-молдавский экономический форум, каждый год участвует очень много бизнесменов как с российской, так и с молдавской стороны. В этом году он проходил онлайн, но интерес также был проявлен огромный. Форум показал, что в ближайшее время мы можем ожидать подписания новых контрактов, новых инвестиционных проектов, которые и Молдове, и нашим российским партнерам очень нужны, – сказал Додон.

По его словам, в этот год торговля со всеми странами немного “просела”, но Молдова возвращает свои позиции.

– По агропромышленному комплексу у нас потерь больших нет, а это с учетом того, что у нас была большая засуха. Но по фруктам, по винограду, по овощам у нас есть поставки, – добавил президент.

Как отметил Додон, все инвесторы очень надеются, что после президентских выборов в Молдове продолжится работа нынешней команды.

– Если будет нынешний президент, то будет командная работа, стабильность, взвешенная внешняя политика: дружба и с Западом, и с Востоком. Мы не будем искать друзей на Западе против России, – указал он.

По мнению президента, в случае победы другого кандидата внешняя политика будет однобокой.

– Бизнесмены хорошо это понимают и говорят, что даже если симпатизируют моему оппоненту, то в данном случае важнее стабильность, потому что иначе не получится справиться ни с пандемией, ни с экономическим кризисом. Я думаю, что перспективы у нас хорошие, и в ближайшее время я ожидаю нового этапа, нового всплеска молдо-российских отношений.- подчеркнул Додон.

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