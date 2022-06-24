Додон: В ближайшее время Молдова не станет членом ЕС. Неизвестно, как долго он вообще просуществует (ВИДЕО)

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Такие «исторические дни» у нас уже были в 2014 году, когда было подписано Соглашение об ассоциации, и это ни к чему не привело. Так Игорь Додон прокомментировал предоставление Молдове статуса страны-кандидата на вступление в Европейский союз.

– Думаю, в ближайшее время Молдова не станет членом ЕС. Неизвестно, как долго просуществует сам Евросоюз. Накануне было отправлено в отставку проевропейское правительство Болгарии, политические кризисы только набирают обороты. Когда такие важные, мощные страны, как Великобритания, выходят из ЕС, а Молдова со своими неразрешёнными проблемами, включая территориальные, куда-то торопится – я считаю, это неправильно, – сказал экс-глава государства. Европейский совет предоставил Республике Молдова статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом объявил в четверг вечером председатель Совета Шарль Мишель. Молдавские власти заявили, что решение, принятое всеми 27 европейскими лидерами, является историческим и открывает новую страницу в современной истории страны.

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