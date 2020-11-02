Додон уверен в мобилизации граждан: Мы не можем допустить дестабилизации и победы кандидата, который станет марионеткой внешних сил! (ВИДЕО)

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Глава государства уверен, что во втором туре граждане массово мобилизуются для сохранения стабильности в стране и недопущения хаоса. Об этом он заявил на брифинге для прессы.

Вчерашние выборы, отметил Додон, показали сохранение общего соотношения голосов электората на левом политическом фланге по сравнению с правым. Цифры показывают, что первый составляет почти 55-60%, а остальная часть принадлежит правому электорату. Такое распределение политических предпочтений продолжается годами и почти всегда отражает исход парламентских или президентских выборов в стране. Игорь Додон полагает, что такая же ситуация сложится и во втором туре выборов 15 ноября.

– Я твёрдо уверен в массовой мобилизации и в победе во втором туре. Благодарю коллег и тех, кто будет рядом с нами. Мы не можем допустить дестабилизации и победы кандидата, который станет марионеткой внешних сил. Это наша твёрдая позиция, и я уверен, что большинство граждан это понимает, и что люди мобилизуются, как сделали это 4 года назад. С Богом! Победы будет нашей. Вместе мы справимся! – подытожил он.

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