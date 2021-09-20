Додон: Уверен, что по результатам второго тура мы сформируем в Народном собрании Гагаузии крупнейшую фракцию, на основании которой будет образовано большинство

Додон: Уверен, что по результатам второго тура мы сформируем в Народном собрании Гагаузии крупнейшую фракцию, на основании которой будет образовано большинство

В Гагаузской Автономии в минувшее воскресенье прошли выборы депутатов Народного собрания. Избирательный блок коммунистов и социалистов выдвинул кандидатов в 21 из 35 округов. Семь кандидатов БКС победили уже в первом туре (включая одного независимого кандидата, который выиграл при поддержке ПСРМ), ещё восемь продолжат борьбу во втором туре или примут участие в повторном голосовании на округах, где выборы не состоялись из-за низкой явки избирателей. 

Игорь Додон поблагодарил жителей Гагаузии за поддержку, а также активистов блока и самих выдвиженцев – за проделанную работу.

– Уверен, что по результатам второго тура мы сформируем в Народном собрании Гагаузии крупнейшую фракцию, на основании которой будет образовано большинство, – отметил он на своей странице в соцсети. 

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