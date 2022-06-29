Додон: Уверен, что Партия социалистов ещё напишет важные страницы в истории Молдовы. Мы должны спасти и страну, и будущее этого народа

Сегодня Партия социалистов отмечает 25-летие со дня создания. За четверть века на политической арене Республики Молдова партия приобрела большой политический опыт, была частью парламента нескольких созывов, формировала и свергала правительства, принимала важные решения в судьбе страны и писала историю, отметил на своей странице в соцсети пятый президент Молдовы, почётный председатель ПСРМ Игорь Додон.

В Республике Молдова не было другой партии, которая продемонстрировала бы такую же силу и успех на выборах спустя столько лет с момента основания. И я горжусь, что в 2011 году возглавил эту партию, реформировал её, неоднократно добивался её прохождения в парламент и продвигал на высокие должности преданных Молдове, ответственных людей, включая сотни примаров сёл и городов, башкана Гагаузии, генерального примара Кишинёва, спикера парламента, премьер-министра, президента страны.

Горжусь тем, что и сегодня ПСРМ продвигает истинные национальные ценности: суверенитет, нейтралитет, территориальную целостность, молдавскую идентичность, межэтнический мир, социальную политику, сильную экономику, православие, хорошие экономические и геополитические отношения и с Востоком, и с Западом.

Уверен, что Партия социалистов ещё напишет важные страницы в истории страны – может быть, даже самые важные. В эти времена хаоса, бедности и рисков, когда Молдова находится под управлением ПДС, разрушающей все надежды и веру людей в завтрашний день, мы должны спасти и страну, и будущее этого народа.

Думаю, Партия социалистов должна стать силой, которая мобилизует все остальные ответственные оппозиционные партии, и всем вместе, единым фронтом, нужно спасти Молдову от экономического и социального разрушения. Послание “Спасём Молдову” сегодня может объединить десятки лидеров и патриотических организаций, а граждане уже прекрасно понимают, что для спасения государства действительно нужны срочные и смелые меры.

По случаю прекрасного юбилея желаю Партии социалистов, всем моим коллегам как можно больше энергии и народной поддержки. Желаю новому руководству ПСРМ с уверенностью взять на себя эту решающую для страны и народа миссию – восстановить в Республике Молдова нормальную жизнь. А я буду рядом с вами, при любых обстоятельствах, – подчеркнул он.