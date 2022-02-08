Додон: Уверен, что Молдавско-Российский Деловой Союз станет основной бизнес-ассоциацией, которая будет способствовать сотрудничеству Молдовы и России

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Официальный запуск Молдавско-Российского Делового Союза намечен на 22-23 февраля, однако организация уже активно работает. В рамках программы “Интервью недели” на “Первом в Молдове” председатель Союза Игорь Додон отметил, что видит своими главными задачами формирование и реализацию экономической повестки между Молдовой и Россией.

Додон подчеркнул, что никто, кроме него, на данный момент этим не занимается. Председатель организации выразил уверенность в том, что за ближайшие месяцы Союз станет основной бизнес-ассоциацией, которая будет способствовать сотрудничеству Молдовы и России.

Молдавско-Российский Деловой Союз является некоммерческой организацией, призванной содействовать развитию взаимодействия молдавского и российского бизнеса в сферах их взаимных интересов. Организация создана в июне 2021 года и официально зарегистрирована в Республике Молдова.

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