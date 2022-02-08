Додон: Уверен, что Молдавско-Российский Деловой Союз станет основной бизнес-ассоциацией, которая будет способствовать сотрудничеству Молдовы и России

Додон: Уверен, что Молдавско-Российский Деловой Союз станет основной бизнес-ассоциацией, которая будет способствовать сотрудничеству Молдовы и России

Официальный запуск Молдавско-Российского Делового Союза намечен на 22-23 февраля, однако организация уже активно работает. В рамках программы “Интервью недели” на “Первом в Молдове” председатель Союза Игорь Додон отметил, что видит своими главными задачами формирование и реализацию экономической повестки между Молдовой и Россией. 

Додон подчеркнул, что никто, кроме него, на данный момент этим не занимается. Председатель организации выразил уверенность в том, что за ближайшие месяцы Союз станет основной бизнес-ассоциацией, которая будет способствовать сотрудничеству Молдовы и России.

Молдавско-Российский Деловой Союз является некоммерческой организацией, призванной содействовать развитию взаимодействия молдавского и российского бизнеса в сферах их взаимных интересов. Организация создана в июне 2021 года и официально зарегистрирована в Республике Молдова.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md