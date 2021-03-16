Додон: Указ Санду о выдвижении Гросу – ошибка. Она хочет досрочных ценой человеческих жизней (ВИДЕО)

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Майя Санду снова совершила ошибку, не посоветовавшись с парламентским большинством по поводу другого кандидата и выдвинув на пост премьер-министра Игоря Гросу. Об этом председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил в рамках программы на телеканале “НТВ Молдова”. Он подчеркнул, что сегодняшнее решение президента лишь усугубит политический кризис. Вероятность того, что ПСРМ поддержит Гросу, близка к нулю, добавил Додон.

– Санду должна была созвать парламентское большинство и обсудить с ним кандидатуру на пост премьера. Не исключаю, что на следующем заседании парламента или через неделю парламентское большинство, может, даже в более широком формате, выдвинет другого кандидата. Её сегодняшний указ – ошибка, – сказал председатель ПСРМ.

Игорь Додон подчеркнул, что социалисты предложили сегодня Майе Санду вернуться к теме досрочных выборов после того, как будут вакцинированы 300-400 тысяч жителей Молдовы. Президент и ПДС же толкают страну в выборы в мае-июне – на пике заболеваемости коронавирусом.

– Это цинизм и геноцид. Мы снова призываем к диалогу, мы готовы к поиску решений, но не ценой человеческих жизней. У нас есть два варианта – пойти по пути досрочных выборов в мае-июне, и тогда тысячи смертей будут на совести президента, или выбрать временное правительство, чтобы справиться с ситуацией, и потом пойти на досрочные. Первая попытка диалога снова закончилась тупиком. Можно было взять паузу, но что сделано, то сделано. Посмотрим, как поступит парламентское большинство в последующие дни, – добавил он.

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