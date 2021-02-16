Додон: Указ о повторном выдвижении Гаврилицэ де-факто приостановлен

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Пункт 5 сегодняшнего решения КС чётко гласит, что парламент не сможет обсудить вотум доверия правительству Натальи Гаврилицэ, пока Конституционный суд не вынесет решение по поводу её повторного выдвижения. На это обращает внимание председатель ПСРМ Игорь Додон.

– Так что де-факто указ о повторном выдвижении Гаврилицэ приостановлен. Заседание КС по этому вопросу будет 23 февраля. Вот тогда и станет понятно, может ли Молдова одним лишь решением КС из парламентской республики вдруг стать президентской, – отметил он.

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