Додон: Угрожали мне, моей семье, но я рискнул всем, чтобы избавить Молдову от Плахотнюка (ВИДЕО)

Додон: Угрожали мне, моей семье, но я рискнул всем, чтобы избавить Молдову от Плахотнюка (ВИДЕО)

Молдову удалось избавить от олигархического режима только благодаря твёрдой позиции, которую занял президент. Игорь Додон решил пойти до конца, и не жалеет об этом, несмотря на то, что риски были высокими. 

– Если бы я тогда пасанул, как сделал Воронин в 2009-10 годах или Филат в 2013-м, Плахотнюк и сейчас был бы у власти. Меня пытались шантажировать, запугивали мою семью. Я всем рискнул, чтобы избавиться от этого режима, и довёл дело до конца. Если бы я вернулся назад на полтора года, я поступил бы так же, потому что это было правильно, – сказал он в эфире частного телеканала. 

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