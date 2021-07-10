Додон: Удалось отстоять все участки для Приднестровья! Провокация правоунионистских сил провалилась

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Важное решение – удалось отстоять все 41 избирательный участок для наших сограждан, живущих в Приднестровье. Только что Высшая судебная палата Республики Молдова отменила решение Апелляционной палаты от 8 июля о закрытии 29 из запланированных 41 участка. Об этом на своей странице в соцсети сообщил Игорь Додон.

– Провокация правоунионистских сил провалилась! Это победа всего общества, всех здравомыслящих людей, потому что в демократическом государстве нельзя по чьей-то прихоти запрещать людям голосовать. Все на выборы! 11 июля решается судьба нашей страны! – написал он.

Напомним, накануне 4 тысячи человек приняли участие в акции протеста, организованной Блоком коммунистов и социалистов у стен здания Высшей судебной палаты. Граждане потребовали отменить скандальное решение Апелляционной палаты.