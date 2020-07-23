Додон: Участки дорог будут отремонтированы в каждом населённом пункте Молдовы! (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: Участки дорог будут отремонтированы в каждом населённом пункте Молдовы! (ФОТО, ВИДЕО)

У села Гелэуза Игорь Додон проинспектировал ход ремонтных работ на участке региональной автодороги L442 Страшены – Войнова. Весь проект предполагает реконструкцию 21 км дороги, двух больших и 46 малых мостов. Стоимость работ, начатых в ноябре 2018 года, оценивается в 74 млн. леев, из них уже освоено 22 млн. леев а в этом году из государственного бюджета были выделены 50 млн. 

Завершение строительства дороги позволит улучшить инфраструктуру для более чем 32 тысяч жителей в этой части Страшенского района, а также экономических агентов, включая резидентов Свободной экономической зоны и индустриального парка, отметил президент.

– Приветствовал работающих на участке людей и пожелал успешного завершения строительства. Рассказал им о реализации общенациональной программы «Хорошие дороги для всех», в рамках которой будут отремонтированы участки дорог в каждом населённом пункте Молдовы, – отметил глава государства на своей странице в соцсети. 

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