Додон: Участие молодёжи в общественно-политической жизни страны очень важно! (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провёл встречу с Координационным советом «Молодой Гвардии», молодежного крыла Партии социалистов Республики Молдова. Молодогвардейцы рассказали о проектах, которые они реализовали в 2020 году, и о планах на текущий год.

Игорь Додон отметил важность, которую он придаёт вовлечению молодежи в общественно-политическую жизнь страны. – Мы запустили несколько инициатив по улучшению деятельности организации. Я подчеркнул необходимость реализации проектов, оказывающих положительное влияние на общество, в том числе по озеленению районов нашей страны, сохранению и укреплению исторической памяти, проведению культурных, спортивных и образовательных мероприятий, – отметил лидер ПСРМ.

«Молодая гвардия» была создана в 2011 году. Она насчитывает более 1000 активных членов, имеет представителей в каждом районе и является одной из крупнейших молодежных политических организаций в Республике Молдова.

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