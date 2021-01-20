Додон: Участие молодёжи в общественно-политической жизни страны очень важно! (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: Участие молодёжи в общественно-политической жизни страны очень важно! (ФОТО, ВИДЕО)
Игорь Додон провёл встречу с Координационным советом «Молодой Гвардии», молодежного крыла Партии социалистов Республики Молдова. Молодогвардейцы рассказали о проектах, которые они реализовали в 2020 году, и о планах на текущий год.

Игорь Додон отметил важность, которую он придаёт вовлечению молодежи в общественно-политическую жизнь страны.
– Мы запустили несколько инициатив по улучшению деятельности организации. Я подчеркнул необходимость реализации проектов, оказывающих положительное влияние на общество, в том числе по озеленению районов нашей страны, сохранению и укреплению исторической памяти, проведению культурных, спортивных и образовательных мероприятий, – отметил лидер ПСРМ. 
«Молодая гвардия» была создана в 2011 году. Она насчитывает более 1000 активных членов, имеет представителей в каждом районе и является одной из крупнейших молодежных политических организаций в Республике Молдова.

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