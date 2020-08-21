Додон: У тех, кто пытается рассорить Молдову с Россией, ничего не получится! (ВИДЕО)

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Молдова должна дружить и с Западом, и с Востоком, а Россия – наш стратегический партнер. Этому братству уже несколько сотен лет, а попытки некоторых деятелей рассорить две страны, не увенчаются успехом. Об этом в рамках нового выпуска “Президент отвечает” заявил Игорь Додон.

Глава государства напомнил, что Российская Федерация пошла навстречу Республике Молдова и разрешила экспортировать наши товары – фрукты, овощи, вино и консервы – без пошлин.

– Хорошо это или плохо? Уверен, что хорошо. Нам завидуют украинцы, которые не могут экспортировать, завидуют европейцы – производители из Польши, которые не могут экспортировать свои товары, в частности, яблоки, на российский рынок. Это серьезная помощь. Кстати, эта договоренность действует до конца года, но в октябре будем проводить еще раз анализ рисков. Поэтому те, кто хочет отправить правительство в отставку, – хорошо подумайте. Если отправите – после 1 октября этого льготного режима не будет, – сказал он.

Кроме того, Российская Федерация даёт Молдове возможность получить 200 млн евро кредита для поддержки экономики. И хотя это решение заблокировала оппозиция, РФ согласилась на повторные переговоры. Президент уверен, что до конца года эти деньги всё же поступят в страну. Договорился он с руководством России и о предоставлении пострадавшим от засухи молдавским фермерам 40-50 тысяч тонн дизельного топлива.

– Есть и другие конкретные предложения помощи от России. Конечно, помогают и другие партнеры – МВФ, ЕС. Но по сравнению с помощью из России, там следуют очень четкие и часто политические условия. К примеру, МВФ настаивает на том, чтобы мы урезали затраты в бюджете этого года на 1,5 млрд леев. 1,5 млрд леев с учетом этой сложной ситуации, когда с нас фермеры требуют еще 2 млрд. Это очень непросто – откуда урезать 1,5 млрд? Наши партнеры из Европы тоже ставят такие условия, – рассказал Додон.

Глава государства уверен: Молдова должна дружить и сотрудничать со всеми, но на взаимовыгодных условиях.

– И что можем взять хорошее для нашей страны – у России, Европы, Америки – мы должны взять и сделать так, чтобы люди в нашей стране жили лучше, а не воевали с кем-то против кого-то. Не дружить с Европой против России, с Россией – против других. Вот это наш принцип. Так мы можем добиться хороших результатов для нашей страны, для укрепления нашей независимости. С Россией мы будем дружить, это наш стратегический партнер, это наши братья. Те, кто пытается нас рассорить – ничего у них не получится, потому что этой дружбе, этому братству уже несколько сотен лет. Уверен, так будет и дальше, – подытожил он.

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